Путину показали новую детскую поликлинику

Президент России Владимир Путин осмотрел новую детскую межрайонную поликлинику в городе Усмань Липецкой области, которая была построена в августе 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Экскурсию по медицинскому учреждению провела главный врач поликлиники. Главе государства, в частности, рассказали о работе регистратуры, о медицинских услугах, о системе электронной записи на прием, а также показали, как оформить электронный талон — когда сотрудники детской поликлиники его распечатали, Путин внимательно ознакомился с информацией на нем.

«Быстро все построили. А качество хорошее?» — поинтересовался российский лидер у главврача по окончании осмотра здания. Руководитель учреждения отметила, что сотрудникам и пациентам нравится все. «Ничего не отвалилось», — сказала она.

Слова главного врача подтвердили пациенты, с которыми пообщался Путин. Одна из посетительниц особо оценила систему электронной очереди.

В поездке российского лидера сопровождал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Во время общения с Путиным главный врач рассказала о плохом состоянии прежней поликлиники, глава региона в свою очередь назвал ее «тюрьмой для детей».

Общая сумма государственного контракта на проведение работ составила 70 миллиона рублей, в том числе 50,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Строительство поликлиники длилось пять месяцев. Для медицинского учреждения было куплено более 300 единиц современного медицинского оборудования.

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