Ректора юридической академии ДНР задержали за организацию заказного убийства

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) задержали ректора Донбасской юридической академии, который подозревается в организации заказного убийства. Об этом в среду, 22 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел ДНР.

Как пояснили в МВД, Сергей Гончаров из-за служебных разногласий решился на физическое устранение руководителей министерства образования республики. Он нашел киллера, воспользовавшись старыми связями в криминальных кругах, и передал ему фотографии жертв, их адреса и маршруты передвижения. Ректор разработал план убийства. Исполнитель должен был предоставить ему доказательства совершения преступления, получить денежное вознаграждение и покинуть территорию ДНР.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму», максимальным наказанием по которой в непризнанной республике является пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Как отмечает издание, в ноябре 2019 года коллегия при министерстве образования и науки ДНР отклонила заявку Донбасской юридической академии на государственную аккредитацию из-за выявления нарушений.

Ранее сообщалось, что 20 января в Донецке застрелили заместителя командира полка специального назначения внутренних войск МВД Алексея Кривулю по прозвищу Грин.

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