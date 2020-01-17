Украинский военный нашел потомка основателя Донецка в подвале у казаков ДНР

Украинский военный Богдан Пантюшенко, вернувшийся из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, рассказал, что сидел в одном подвале с гражданином Великобритании и потомком основателя Донецка. Интервью с Пантюшенко опубликовано на сайте «Украинская правда».

Пантюшенко рассказал, что в 2015 году его танк подбили возле Спартака, потом бойцов отвезли в Донецк к казакам, которые посадили их в подвал. Там вместе с ними сидел британец Эд Коп. Он утверждал, что является потомком промышленника Джона Юза, который считается основателем Донецка.

«Коп приехал посмотреть, что происходит в городе. Был на машине, с фототехникой. Все забрали и держали в подвале», — утверждает танкист. Потом, по его словам, британца выпустили, сказав, что вывезут на российскую границу.

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Пантюшенко также рассказал, что у казаков видел людей в форме, которые «называли себя кадровыми российскими военными и говорили, что приехали помогать братьям».

Кроме того, военнослужащий в интервью сравнил украинские танки Харьковского завода в 2014 году с конструктором «Лего», поскольку они были без башен и траков.

Крупный обмен пленными состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека.

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