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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

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Алексей Кривуля
Алексей Кривуля

Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кривуля по прозвищу «Грин» был застрелен вечером 20 января в Донецке. Об этом сообщил глава пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов в своем Twitter.

По некоторым данным, Кривулю убили выстрелом в спину. Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в своем Telegram-канале рассказал, что «Грина» убили его соратники.

Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области. Весной 2014 года он начал воевать против украинских военных, исполняя обязанности первого заместителя начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады. Кривуля и его брат Максим были внесены в базу «Миротворца» как так называемые «пособники российских оккупантов».

В ноябре 2019 года украинские военные рассказали о ликвидировали «опасного боевика» из ДНР Олега Головнева по кличке Терентий.

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