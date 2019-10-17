Спикер Рады ответил на требование ООН закрыть «Миротворец»

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал заявление представителя ООН к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец». Свою позицию он выразил в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Рада» в YouTube.

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной Раде», — сказал Разумков. При этом он выразил пожелание, чтобы украинские СМИ и другие сайты работали исключительно в правовом поле, не нанося вреда интересам страны.

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16 октября зампредседателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро заявил, что украинские парламентарии должны инициировать закрытие «Миротворца», поскольку сайт нарушает национальное законодательство и международные нормы. Моро напомнил, что человека, который находился под судом на Украине по обвинениям, связанным с конфликтом в Донбассе, убили в Мариуполе после того, как его личные данные опубликовали на «Миротворце».

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. Официального статуса ресурс не имеет, однако внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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