На теле покончившего с собой российского арестанта нашли следы побоев

В калининградском СИЗО-1 на теле покончившего с собой арестанта родные нашли следы побоев. Об этом в среду, 22 января, сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net.
По данным издания, в свидетельстве причиной смерти арестованного значится «гиповолемический шок» в результате суицида. Родные погибшего уверены в том, что сотрудники СИЗО нанесли раны, чтобы скрыть убийство. Кроме того, по мнению Gulagu.net, эксперты вскрыли кожу на бедрах для сокрытия побоев.
Отмечается, что за день до смерти у арестованного было свидание с супругой, он «чувствовал себя позитивно» и «строил позитивные планы на будущее».
Ранее сообщалось , что арестованный за угон машины подросток умер в СИЗО от остановки сердца. В УФСИН отметили, что смерть не носила насильственный характер.