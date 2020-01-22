Мать объяснила желание бабушки выбросить внука в окно в Москве

Пожилая жительница Москвы, которая пригрозила выброситься из окна вместе с маленьким внуком из-за пришедших забирать ребенка приставов, имела временную опеку над ним, а его мать подала иск на восстановление в родительских правах. Об этом 25-летняя родительница сообщила РЕН ТВ.

Она рассказала, что работает фельдшером, и ее заочно ограничили в родительских правах из-за неисполнения родительских обязанностей. «Якобы я не слежу за своим ребенком. Суд вынес решение без меня, мне даже не приходила повестка», — объяснила женщина, добавив, что у нее «нормальная семья».

По ее словам, 70-летняя бабушка мальчика, которому еще не исполнилось четырех лет, «души не чает во внуке». Ранее органы опеки уже приходили за ребенком, тогда пенсионерке стало плохо, и она попала в реанимацию. «Ребенок у меня не адаптирован к детским учреждениям», — добавила мать.

Издание пишет, что родительница заперла сына в квартире с бабушкой из-за нежелания отдавать его опеке, а сама осталась снаружи.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская отметила, что семья давно стоит на учете, а мать постоянно наблюдается у нарколога и «ведет аморальный образ жизни».

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка закрылась дома с внуком и пригрозила стоящим в коридоре приставам, что впрыгнет с ребенком в окно, если они будут ломать дверь. В итоге сотрудники экстренных служб смогли забрать мальчика и передали его медикам. Позже из квартиры вывели бабушку, которую увезли на скорой.

По факту произошедшего заведено дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Проводится проверка.

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