В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Девятилетнего посетителя московского аквапарка «Лужники» накрыло волной и засосало в сливную трубу бассейна, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ближе к вечеру во вторник, 21 января. Мальчик не смог выбраться самостоятельно, получил ссадины и сильно испугался. В это время инструктор-спасатель спал на рабочем месте и поэтому не пришел на помощь. Канал отмечает, что этот факт подтверждают работники аквапарка и записи с камер наблюдения.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он поехал домой вместе с матерью.

Ранее в этот же день, 22 января, мальчика засосало диффузором в бассейне одного из санаториев Сочи. У него ушибы и гематомы, он направлен на амбулаторное лечение.

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