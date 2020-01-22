Запрет посещений бассейна для женщин в российском регионе объяснили

Руководство самого большого в Дагестане бассейна «Анжи Арена» объяснило запрет посещений для женщин нецелесообразностью. Администрация спорткомплекса в своем Instagram-аккаунте утверждает, что в женские дни в бассейне практически не было посетителей, в связи с чем было принято соответствующее решение, передает РИА Новости. На момент написания заметки аккаунт «Анжи Арена» остается закрытым.

«К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению», — приводит агентство сообщение руководства бассейна.

Кроме того, администрация спорткомплекса отметила, что бассейн «Анжи Арена» одним из первых в республике отменил традиционную для региона практику мужских и женских дней посещений. «То есть изначально бассейн был открыт для посещения как мужчинами, так и женщинами», — говорится в сообщении. Однако разделить дни посещений на мужские и женские все же пришлось в связи с многочисленными просьбами, отмечает руководство спорткомплекса.

О том, что с 20 января женщинам запрещено посещать бассейн «Анжи Арена», стало известно 21 января. Соответствующее объявление дирекция бассейна выложила в своем Instagram-аккаунте, однако вскоре ограничила к нему доступ.

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