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В российском регионе женщинам запретили посещать бассейн

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В Махачкале самый большой в регионе бассейн «Арена» теперь смогут посещать только мужчины — женщинам с 20 января это делать запрещено. Соответствующее объявление дирекция бассейна выложила на своей странице в Instagram, однако вскоре ограничила к ней доступ. Скриншот объявления публикует «Афиша Daily».

Журналисты отмечают, что аккаунт бассейна закрыли во время написания новости. Администрация учреждения пока не прокомментировала произошедшее.

Ранее стало известно, что российские женщины имеют только три четверти тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается, например, в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки. В исследовании Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019» отмечается, что россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего насилия.

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