В российском регионе женщинам запретили посещать бассейн

В Махачкале самый большой в регионе бассейн «Арена» теперь смогут посещать только мужчины — женщинам с 20 января это делать запрещено. Соответствующее объявление дирекция бассейна выложила на своей странице в Instagram, однако вскоре ограничила к ней доступ. Скриншот объявления публикует «Афиша Daily».

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Журналисты отмечают, что аккаунт бассейна закрыли во время написания новости. Администрация учреждения пока не прокомментировала произошедшее.

Ранее стало известно, что российские женщины имеют только три четверти тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается, например, в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки. В исследовании Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019» отмечается, что россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего насилия.

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