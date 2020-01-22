В российском санатории ребенка засосало в бассейн

В одном из санаториев Сочи Краснодарского края мальчика засосало в бассейн диффузором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД в среду, 22 января.

Инцидент произошел 20 января. По информации «Кубанских новостей», у ребенка 2013 года рождения зафиксированы ушибы мягких тканей спины и гематомы. Мальчик находится на амбулаторном лечении. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне в одной из спортивных школ. Из-за происшествия он получил перелом пальца.

9 июня сообщалось, что в подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию. Ребенок плыл в бассейне, не смог удержаться на поверхности воды и начал тонуть. Работники лагеря вытащили девочку из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшую немедленно доставили в центральную районную больницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru