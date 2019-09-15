В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне в одной из спортивных школ. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенку четыре года. Из-за происшествия он получил перелом пальца.

9 июня сообщалось, что в подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию. Ребенок плыл в бассейне, не смог удержаться на поверхности воды и начал тонуть. Работники лагеря вытащили девочку из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшую немедленно госпитализировали в центральную районную больницу.

Позднее Следственный комитет опроверг гибель ребенка. В ведомстве заявили, что пострадавшая своевременно получила медицинскую помощь и угрозы ее жизни нет.

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