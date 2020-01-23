Найдено лекарство против распространенной смертельной болезни

Ученые Медицинской школы Кейсовский университет Западного резервного района (США) определили ранее неизвестный ген, связанный с белком. Открытие поможет разработать лекарство против болезни Альцгеймера — смертельной и распространенной формой слабоумия. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Исследователи сопоставили примерно миллион генетических маркеров, называемых однонуклеотидными полиморфизамами (SNP), с изображениями мозга пациентов с болезнью Альцгеймера. Им удалось идентифицировать специфический SNP в гене FAM222, который был связан с развитием атрофии в определенных регионах центральной нервной системы.

Результаты экспериментов показали, что белок, кодируемый FAM222 и названный агрегатином, способен присоединяться к амилоидному бета-пептиду — главному компоненту амилоидных бляшек — и способствует образованию белковых агрегатов. Когда мышам вводили агрегатин, у грызунов ускорялось образование бляшек в мозге, усиливалось воспаление нервных тканей и ухудшались когнитивные функции. Подавление активности белка приводило к улучшению состояния мышей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией, а ежегодно наблюдается почти 10 миллионов новых случаев заболевания. Наиболее распространенной формой деменции выступает болезнь Альцгеймера, на которую приходится 60-70 процентов всех случаев.

Наиболее популярной гипотезой возникновения болезни Альцгеймера считается появление нейротоксичных внеклеточных отложений бета-амилоидов в головном мозге. Эффективные методы лечения, надежные биомаркеры или профилактические стратегии до сих пор неизвестны.

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