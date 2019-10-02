Раскрыты фатальные последствия злоупотребления витаминами

Бесконтрольный прием витаминов и минералов может нанести серьезный вред здоровью, сообщила RT кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

«Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», — сказала специалист.

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Дзгоева отметила, что «в XXI веке врач должен наблюдать пациента, видеть клинические проявления — цвет кожи, язык, слизистые». «Только тогда он сможет сказать, каких витаминов не хватает, или определить гипервитаминоз», — уточнила специалист.

В сентябре немецкие и британские ученые сообщили, что использование экономного режима (экорежима) в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

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