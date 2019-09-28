Назван угрожающий здоровью режим стиральной машины

Использование экономного режима (экорежима) в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Соответствующее исследование немецких и британских ученых опубликовано в журнале Applied and Environmental Microbiology, кратко о нем сообщает MedicalXpress.

В работе специалистов сообщается об обнаружении в емкости для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины множества колоний бактерий вида Klebsiella oxytoca (близки возбудителям пневмонии), которые поражают кишечник, вызывая колит и другие проблемы с желудком.

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К подобным выводам авторы пришли после того, как сотрудники одной из больниц Бонна (Германия) попросили ученых объяснить причину продолжительной эпидемии, разразившейся в медицинском учреждении. Оказалось, что его сотрудники стирали в экорежиме в обычной стиральной машине, а не в спецоборудовании такие детские вещи, как, например, вязаные носочки и шапочки.

«Важно это учитывать, когда у вас живут люди с незаживающими ранами или хроническими инфекциями. В таком случае одежду и белье следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств», — сказал соавтор публикации Мартин Экснер.

В ноябре 2014 года британские ученые заявили, что сушилки для рук в общественных туалетах способствуют распространению микробов. Производители сушилок с этим не согласились.

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