Отказавшихся делать перевязку загнивающей ноги российских врачей наказали

В Омске врачей городской больницы, отказавшихся делать перевязку ноги тяжелобольному пенсионеру, уволили. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Анна Никитенко в разговоре с «Российской газетой».

По ее словам, одному из врачей, терапевту, вынесено дисциплинарное взыскание. «Трудовые отношения с [всеми] работниками расторгнуты», — заявила Никитенко.

Кроме того, издание уточняет, что Следственный комитет начал свою проверку по факту нарушения прав пенсионера. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Об инциденте стало известно 22 января. Житель Омска полдня просил врачей городской больницы сделать перевязку его отцу, но не дождался помощи и сам забинтовал ему загнивающую ногу. Он записал разговор с одним из оправдывающихся докторов. «Допустим, я не умею делать операции на сердце», — пояснил доктор, добавив, что до него жалобы от пациента не доходили.

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