Россия
 
Последние новости
Стало известно о госпитализации еще одного прилетевшего из КНР в Россию
Московские таксисты отказались везти китайцев из-за боязни коронавируса 
Украина начала переговоры о новом обмене заключенными с Россией
Скабеева ответила на предложение Водонаевой наказать ведущую
Живущая в эпицентре смертельной эпидемии россиянка описала ситуацию
Вова Беспредел из банды Цапков признался в новых преступлениях
В «Симпсонах» нашли предсказание о смертельном вирусе
«Фигурист-невидимка» получил миллионы рублей за шоу Навки и Загитовой
Мировой экономике предсказали глобальный сдвиг
Подтверждено существование излучения Хокинга
Новости партнеров

Отказавшихся делать перевязку загнивающей ноги российских врачей наказали

Перейти в «Мою Ленту»

В Омске врачей городской больницы, отказавшихся делать перевязку ноги тяжелобольному пенсионеру, уволили. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Анна Никитенко в разговоре с «Российской газетой».

По ее словам, одному из врачей, терапевту, вынесено дисциплинарное взыскание. «Трудовые отношения с [всеми] работниками расторгнуты», — заявила Никитенко.

Кроме того, издание уточняет, что Следственный комитет начал свою проверку по факту нарушения прав пенсионера. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Об инциденте стало известно 22 января. Житель Омска полдня просил врачей городской больницы сделать перевязку его отцу, но не дождался помощи и сам забинтовал ему загнивающую ногу. Он записал разговор с одним из оправдывающихся докторов. «Допустим, я не умею делать операции на сердце», — пояснил доктор, добавив, что до него жалобы от пациента не доходили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Предыстория: Врачи сутки отказывались делать перевязку россиянину с загнивающей ногой
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Омске уволили врачей, отказавшихся делать перевязку пенсионеру
Врачи сутки отказывались делать перевязку россиянину с загнивающей ногой
Российские врачи три дня игнорировали парализованного пациента
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Главное — вообще не ценят человека»

Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
13:12Сегодня

Самый близкий к Китаю российский город ограничит связи с ним из-за вируса

13:08Сегодня

Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

13:00Сегодня

Напуганные угрозой коронавируса таксисты стали отказывать китайцам в поездках

Россия21:0521 января

Премьерный показ

Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?
12:57Сегодня

В Совете Федерации посоветовали избегать китайских туристов

12:31Сегодня

Путин встретился с матерью осужденной за гашиш израильтянки

12:15Сегодня

Названа дата второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию

Россия00:0120 января

«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»

Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
12:05Сегодня

Госдума одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию

11:50Сегодня

В Госдуме отреагировали на информацию о самороспуске

11:37Сегодня

Многодетную россиянку заподозрили в убийстве двоих детей и попытке суицида

Россия
Самый близкий к Китаю российский город ограничит связи с ним из-за вируса
«Главное — вообще не ценят человека»
Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
На счету вируса уже 17 жертв, он признан биологической угрозой для населения России
Напуганные угрозой коронавируса таксисты стали отказывать китайцам в поездках
Премьерный показ
Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?
В Совете Федерации посоветовали избегать китайских туристов
Все материалы
Мир
Живущая в эпицентре смертельной эпидемии россиянка описала ситуацию
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Террористы с танками убили десятки солдат Асада и заставили отступить
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Опубликована карта распространения смертельного китайского вируса
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
Все материалы
Бывший СССР
Украина начала переговоры о новом обмене заключенными с Россией
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
У белоруски с симптомами смертельного вируса обнаружили грипп
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Подавший в отставку премьер Украины заявил о прекрасных отношениях с Зеленским
Все материалы
Экономика
Мировой экономике предсказали глобальный сдвиг
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сбербанк и Rambler проанализировали зимние каникулы россиян
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Греф назвал условие ухода из Сбербанка
Все материалы
Силовые структуры
Ветеран ГРУ рассказал об автоматной стрельбе в Примакова
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Сотрудника МЧС задержали по делу о гибели пяти человек в российском хостеле
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
У бывшего российского министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Все материалы
Наука и техника
В тающих льдах нашли неизвестные древние вирусы
От «Арматы» до Су-57
Какое оружие получит Россия в 2020 году
Пользователей Windows 7 приравняли к пиратам
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Найдено лекарство против распространенной смертельной болезни
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Десятки погибших в экспедициях полярников захоронили рядом с Антарктидой
Все материалы
Спорт
«Фигурист-невидимка» получил миллионы рублей за шоу Навки и Загитовой
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Кокляев высказался об участии в Гран-при супертяжеловесов в MMA
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова увидел «муляж» в 40-секундной победе Макгрегора
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
Слуцкий потроллил болельщика за комментарий о переходе «ноунейма» в «Рубин»
Все материалы
Культура
В «Симпсонах» нашли предсказание о смертельном вирусе
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Кевину Спейси пригрозили новым иском за домогательства
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Умер актер из сериала «След»
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Джеки Чан рассказал о 200 смертельных случаях на съемках
Все материалы
Интернет и СМИ
Скабеева ответила на предложение Водонаевой наказать ведущую
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Роскомнадзор заблокировал иностранный почтовый сервис
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Муж Маргариты Симоньян рассказал о ее самочувствии
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Известный российский комик покинул Россию после запроса полиции
Все материалы
Ценности
Модель с заболеванием кожи вышла на последний показ Готье в прозрачном наряде
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Самая красивая в мире женщина сфотографировалась топлес
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде в стиле 90-х
Все материалы
Путешествия
Стало известно о новых госпитализированных с подозрением на коронавирус в России
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Схватку полицейских с дебоширом в «Сапсане» сняли на видео
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Изолятор для инфицированных смертельным вирусом попал на видео
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Чемоданы всех прибывших из Китая россиян проверят вручную
Все материалы
Из жизни
Тюремный срок за обнажение в собственном доме оставили в силе
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Честный уборщик нашел и вернул хозяину потерянные деньги на Новый год
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Мужчина случайно нашел на кладбище свою могилу
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Мотоциклист скрылся от полиции в джунглях, заблудился и две недели ел момбины
Все материалы
Alfa Romeo выпустит еще более экстремальную версию Giulia
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
Стали известны все цены Kia Seltos для России
Забытые «Москвичи»
Внедорожники, спорткары и другие малоизвестные модели АЗЛК
Mercedes-Benz впервые рассказал об улучшенном E-Class
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
Составлен рейтинг любимых пикапов россиян
Все материалы
Дом
Названы главные короли недвижимости в России
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Сестра Жанны Фриске показала ее квартиру
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Найдена самая дорогая «однушка» Москвы
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Женщина отомстила изменившему мужу и замуровала его коллекцию
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы