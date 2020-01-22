Врачи сутки отказывались делать перевязку россиянину с загнивающей ногой

Житель Омска полдня просил врачей городской больницы сделать перевязку его отцу, но не дождался помощи и сам забинтовал ему загнивающую ногу. Он записал разговор с одним из оправдывающихся докторов, видеозапись опубликовала «Комсомольская правда».

Согласно предписанию лечащего врача, обновлять бинты надо было дважды в день. Без перевязки пожилой пациент был более суток, началось нагноение раны, кожа посинела, пошла кровь и сукровица, которыми запачкалась больничная койка. «Позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что умирать в больнице он не хочет», — рассказал автор видео.

В ролике он общается с работником терапевтического отделения и требует найти для его родителя медсестру, которая сможет поменять ему повязки. Медик под разными предлогами отказывается. Позднее у омича завязался разговор с дежурным врачом, который сообщил о нехватке перевязочного материала и рассказал, что медсестры «учились на другое дело». «Допустим, я не умею делать операции на сердце», — пояснил доктор, добавив, что до него жалобы от пациента не доходили.

В итоге перевязку пенсионеру делал сын. На факту инцидента в региональном Минздраве начали проверку, руководство больницы извинилось перед родными пациента.

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