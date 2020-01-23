Мировой экономике предсказали глобальный сдвиг

В текущем году в мировой экономике произойдет глобальный сдвиг: приоритетом станет не экономический рост, а забота об окружающей среде и климате. Такой прогноз сделали аналитики датского Saxo Bank, сообщает «Коммерсантъ».

Как отметил главный экономист и директор по инвестициям банка Стин Якобсен, нехватка еды, чистого воздуха и воды становится экзистенциальной проблемой. Аналитики банка считают, что климатические бедствия, например пожары в Австралии, стимулируют власти стран на борьбу против изменений климата. «У зеленых акций большой потенциал, но инвесторам следует тщательно взвешивать свои вложения», — констатировали эксперты.

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В декабре 2019-го Saxo Bank прогнозировал, что в 2020 году Венгрия выйдет из Евросоюза, президентские выборы в США выиграет кандидат от демократов Элизабет Уоррен, а в Азии появится новая резервная валюта, которая получит название «азиатское право заимствования» (ADR). Что касается России, то, по мнению аналитиков, наступивший год будет для страны успешным. Мировые цены на нефть вырастут и достигнут уровня в 90 долларов за баррель. Одновременно сложности будет испытывать зеленая энергетика.

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