Россиянин под видом полицейского трогал школьниц для поиска снюса

В Москве задержали 42-летнего мужчину, который под видом полицейского трогал школьниц для поиска у них снюса. Об этом в четверг, 23 января, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, незнакомец орудовал в районе Коптево. Тревогу подняла мать школьницы: она пожаловалась на мужчину, который прямо на улице начал ощупывать детей под предлогом поисков снюса. Он представился им полицейским, поэтому девочки не оказывали сопротивление.

Выяснилось, что задержанный ранее был судим по аналогичному преступлению. Он работает грузчиком и является инвалидом третьей группы. Также известно, что у него есть жена и ребенок.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главный компонент — никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете.

Ранее сообщалось, что суд в Удмуртии приговорил к семи годам колонии строгого режима 30-летнего звукорежиссера детской школы искусств за «циничные беседы на сексуальные темы» со школьницами и отправку им порнороликов.

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