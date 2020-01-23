Россиянин сел за «циничные» секс-беседы с девочками

Малопургинский суд Удмуртии приговорил к семи годам колонии строгого режима 30-летнего звукорежиссера детской школы искусств за «циничные беседы на сексуальные темы» со школьницами и отправку им порнороликов. Об этом в четверг, 23 января «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Вера Филиппова.

По ее словам, следствие и суд установили, что в период с 2017 по 2019 годы мужчина знакомился в интернете с девочками от 9 до 14 лет. Для общения с ними он создал фейковую страницу и вступал в переписку от имени 14-летней школьницы, которая якобы является моделью. Обвиняемый общался со школьницами на сексуальные темы, а также присылал им порнографические ролики и просил того же от них.

Следственный комитет нашел 19 потерпевших школьниц, ни одна из которых не сообщила о противоправных действиях родителям, полагая, что общается со сверстницей. Мужчина был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, в развратных действиях и изготовлении порнографии, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

Ранее в январе сообщалось , что в Челябинской области бывшего полицейского обвинили в совращении троих мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Выяснилось, что сотрудник полиции знакомился со школьниками в специальной группе в социальных сетях, позже назначал им встречу и занимался с подростками сексом за деньги.

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