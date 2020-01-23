В США сообщили о приостановке операции против ИГ в Ираке

Американская коалиция приостановила антитеррористические операции в Ираке, поскольку на данном этапе важно обеспечить безопасность военных. Об этом заявил спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри на брифинге в Госдепе США, запись опубликована в Twitter ведомства.

Дипломат заявил, что переговоры о возобновлении операций против запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) ведут как США, так и руководство НАТО. Этот вопрос будет решен после консультаций с иракскими властями, но коалиция не намерена прекращать борьбу с террористами в Ираке, заявил Джеффри.

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Он также напомнил, что решение вывести все иностранные войска из страны принимал иракский парламент, а соглашение о военном сотрудничестве заключалось на межправительственном уровне.

Ранее заместитель командующего силами возглавляемой США военной коалиции Алексус Гринкевич заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может привести к восстановлению сил террористов в этой стране. Военные также должны оценить вероятность возобновления военных действий террористов.

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5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся силы США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. Вашингтон пригрозил Багдаду урезать финансирование и лишить доступа к нефтяному счету в случае исполнения такого решения.

Такие меры были приняты на фоне убийства военными США генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в Багдаде 3 января. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим в Ираке было совершенно несколько атак на американские объекты. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала.

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