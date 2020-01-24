Закрыто дело об авиакатастрофе с 50 погибшими в аэропорту Казани

Лаишевский районный суд Татарстана принял решение о закрытии уголовного дела об авиакатастрофе Boeing 737-500 в аэропорту Казани, произошедшей в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Прекращено уголовное преследование гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и заместителя директора летной службы (шеф-пилот) Виктора Фомина, которых обвиняли в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Третьим фигурантом закрытого дела был бывший руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров, которому вменили халатность.

Как выяснило следствие, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна (КВС) Рустема Салихова, который при посадке «ввел судно в сложное пространственное положение», и второго пилота Виктора Гуцула, в свою очередь не принявшего на себя управление.

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Выяснилось, что Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к пассажирским перевозкам по фальсифицированным документам с недостоверными сведениями, что, по халатности Умарова, не было выявлено. Кроме того, удалось установить, что авиакомпания «Татарстан» не обеспечила должную подготовку Салихова, а вместо этого направила его на получение статуса КВС.

Уголовное дело в отношении погибших пилотов было прекращено в связи с их смертью.

Лайнер авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы, разбился в аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. Самолет заходил на посадку трижды, а при приземлении ударился о землю и взорвался. В результате крушения погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа.

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