Названа причина катастрофы российского Boeing 737 в 2013 году

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование крушения самолета Boeing 737-500, произошедшего в Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек, в том числе и экипаж. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает в четверг, 14 ноября, «Интерфакс».

Как удалось выяснить следователям, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна (КВС) Рустема Салихова, который при посадке «ввел судно в сложное пространственное положение», и второго пилота Виктора Гуцула, в свою очередь не принявшего на себя управление.

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«В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», — указано в сообщении.

В СКР также подчеркнули, что КВС не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к пассажирским перевозкам по фальсифицированным документам с недостоверными сведениями, что, по халатности главы местного управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова, не было выявлено. Кроме того, удалось установить, что авиакомпания «Татарстан» не обеспечила должную подготовку Салихова, а вместо этого направила его на получение статуса КВС.

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Отмечается, что в связи с гибелью Салихова и Гуцула уголовное преследование в их отношении прекращено. По результатам расследования предъявлено обвинение гендиректору «Татарстана» Валерию Портнову и шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также Умарову по части 3 статьи 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Лайнер авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы, разбился в аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. Самолет заходил на посадку трижды, а при приземлении ударился о землю и взорвался. В результате крушения погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа.

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