Раскрыта дата выхода Android 11

Компания Google сообщила дату конференции разработчиков Google I/O, на которой представят новую версию Android. Мероприятие начнется 12 мая и продлится до 14 мая, передает XDA Developers.

Место и время Google I/O раскрыл в своем Twitter генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Он заявил, что регулярное мероприятие пройдет в Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью. Издание XDA Developers считает, что таким образом Google раскрыла дату выхода Android 11, следующего поколения мобильной операционной системы.

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По версии журналистов, в этот раз компания представит не только мобильную ОС, но и обновление для смартфонов Pixel. Кроме того ожидается релиз новых приложений и инструментов для разработчиков.

Ранее Google предложила пользователям разгадать дату проведения конференции, выложив в сети зашифрованный тизер с космическими спутниками. Чтобы раскрыть время и место мероприятия, пользователям пришлось объединиться. Сундар Пичаи отреагировал на решение головоломки приветствием «Космос взломан».

На корпоративной конференции Google традиционно представляет новое поколение своей операционной системы для смартфонов. Android 10, актуальная версия ОС, была представлена 7 мая 2019 года. Финальный релиз Android 10 состоялся 3 сентября 2019 года.

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