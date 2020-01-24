Жертву крушения Boeing в Иране подозревали в незаконных поставках оружия в Ливию

При крушении украинского Boeing в Иране погибла бизнесвумен Елена Малахова, которую подозревали в запретных поставках оружия в охваченную гражданской войной Ливию. Об этом сообщает CNN, изучившее рассадку пассажиров.

38-летняя Малахова была одной из двух пассажиров-украинцев разбившегося лайнера. Жертва авиакатастрофы была директором компании SkyAviaTrans и совладелицей связанной с ней Volaris Business. Первая зарегистрирована на Украине, вторая — в Шотландии. Компании занимаются грузовыми и пассажирскими авиаперевозками. В августе прошлого года их самолет был сбит в Ливии силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Перевозчики утверждали, что самолет доставлял гуманитарную помощь из Турции, однако в ЛНА заявили, что он вез оружие для правительства национального согласия в Триполи.

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В декабре вышел доклад экспертов ООН, в котором говорилось, что Турция и ОАЭ нарушают эмбарго на поставки оружия в Ливию. Специалисты изучили атаку на самолет компаний Малаховой и заключили, что он мог везти военный груз, например, фюзеляж и крылья для беспилотников. Напрямую перевозчиков не обвиняли в нарушении запрета, однако в ООН отметили странности в их документации.

SkyAviaTrans и Volaris Business обходили запрет на полеты в Ливию, который до этого ввело правительство Украины, на том основании, что работают с Красным Полумесяцем (Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца) в этой ближневосточной стране. Однако в организации это опровергли. Зачем Малахова ездила в Иран — неизвестно.

Представитель SkyAviaTrans отказался обсуждать доклад экспертов ООН. Муж Малаховой сказал, что он слишком расстроен гибелью жены, чтобы давать комментарии.

Boeing «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января при взлете из аэропорта Тегерана. Иранские власти признали, что сбили самолет по ошибке, и связали трагедию с «авантюризмом» США. В авиакатастрофе погибли 196 человек.

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