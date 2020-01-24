В Заполярье почтят память погибших 59 лет назад подводников

В Александровске Мурманской области почтят память экипажа советской дизельной подводной лодки С-80, затонувшей в Баренцевом море во время учений 59 лет назад. Об этом сообщает «СеверПост» со ссылкой на администрацию закрытого административно-территориального образования.

По информации издания, мероприятие пройдет 27 января в Оленьей Губе рядом с мемориальным комплексом воинского захоронения экипажа С-80.

С-80 была спущена на воду 21 октября 1950 года, последнее сообщение с подлодки поступило ночью 27 января 1961 года. По словам собеседника издания, затонувшую подлодку долго не могли обнаружить, поскольку она ушла ниже перископной глубины. У экипажа не хватило сжатого воздуха, чтобы всплыть на поверхность воды. Все 68 подводников погибли.

Ранее памятник в честь погибшего в июне 2019 года экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата «Лошарик» установили в Мурманской области в населенном пункте Оленья Губа. Мемориал представляет собой обелиск на камне, справа от которого установлен якорь.

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