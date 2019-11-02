«Лошарик» доставили на ремонт

Атомную глубоководную станцию проекта 10831 АС-31 «Лошарик» доставили в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, объем и сроки ремонтных работ пока неизвестны. Их можно будет оценить после того, как на подлодке будет проведена дефектация — выявление неисправностей и определение технического состояния составных частей агрегата.

Представители «Звездочки» отказались комментировать эту информацию.

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В августе сообщалось, что ремонт «Лошарика» начнется осенью. Тогда планировалось, что сначала из субмарины откачают воду и оценят состояние титанового корпуса и внутренних помещений, после чего будет составлен проект на работы по ремонту и восстановлению.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

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