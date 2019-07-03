Шойгу приказал восстановить «Лошарика»

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить глубоководный аппарат, на котором в результате пожара погибли 14 моряков, сообщает телеканал «Звезда». По неофициальной информации, этим аппаратом является АС-31 «Лошарик».

Во время рабочей поездки в Североморск глава Минобороны провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика глубоководного аппарата. Он заслушал доклады с места событий и провел совещание с участниками комиссии по расследованию происшествия.

Также Шойгу пообещал, что Минобороны окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков. Самих подводников представят к государственным наградам, отметил министр.

Ранее 3 июля Сергей Шойгу сообщил, что часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти. По его словам, первыми из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, после чего закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы контузия и отравление продуктами горения. В Кремле отказались раскрыть детали произошедшего, сославшись на гостайну.

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