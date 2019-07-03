С «Лошарика» спасли часть экипажа

Часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 июля.

«Находившиеся на борту аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы», — рассказал он.

Министр отметил, что первыми из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, после чего закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. По данным СМИ, пострадали не менее четырех человек, они были доставлены в медучреждение. По неофициальным данным, ЧП произошло на подлодке АС-31, известной как «Лошарик». В Кремле отказались раскрыть детали произошедшего, сославшись на гостайну.

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