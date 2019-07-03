Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

Министр обороны Сергей Шойгу, прибывший в Североморск по поручению президента Владимира Путина, провел совещание с комиссией по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 июля.

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, добавил министр. «Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям», — заключил Шойгу, попросив почтить память героев минутой молчания.

В результате пожара на, предположительно, атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик», погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения.

Комментируя случившееся, официальный представитель Кремля заявил, что большая часть информации по инциденту является гостайной и не может быть обнародована.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!