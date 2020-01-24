Еще один китайский город закрыли из-за коронавируса

Власти временно закрыли китайский город Сяньнин, в нем также будет приостановлена работа общественного транспорта из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости.

Транспортное сообщение уже приостановлено в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань. В еще одном городе, Сяньнине, прекратятся перевозки утром 24 января.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Согласно данным на вечер 23 января, число заболевших в различных провинциях Китая достигло 644 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Из-за риска распространения вируса власти закрыли город Ухань, где обнаружили инфекцию, на въезд и выезд, а позже ввели те же меры в населенных пунктах Хуанган и Эчжоу.

Известно о нескольких случаях заболевания в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии. В Китае ожидают, что наивысшая степень распространения будет в феврале.

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