Бывший СССР
 
Последние новости
Назван лучший актер года в России
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников
Тактаров вспомнил о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC
На востоке Турции произошло землетрясение
Названа лучшая актриса года в России
Ростуризм рекомендовал отказаться от туров в Китай из-за коронавируса
Похоронные бюро открыли охоту на ученого с подозрением на коронавирус
Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике
Новости партнеров

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой. Об этом он сообщил в интервью израильскому телеканалу 9tv.

Украинский лидер отметил, что на территории России удерживаются украинские граждане и активисты, и решить вопрос об их освобождении и возвращении на родину он может только с Путиным. «Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу», — сказал он.

Зеленский также рассказал, что одним из результатов этого диалога стало возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. По его словам, оно никак не связано с «нормандским форматом».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала переговоры с Россией по поводу нового обмена заключенными. Украинский лидер рассчитывает, что обмен пройдет по формуле «всех на всех».

Последний обмен между странами по формуле «35 на 35» произошел в прошлом году в сентябре. В Киев вернулись задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки и осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, а в Москву отправились главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу о сбитом в Донбассе Boeing Владимир Цемах и другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский: "Рассосется ли шрам между Россией и Украиной – я вообще не уверен". Интервью 9 Каналу
Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Украина начала переговоры о новом обмене заключенными с Россией
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

Карательная история

Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
20:57Сегодня

На Украине появились первые возможные зараженные коронавирусом

19:53Сегодня

Украинский священник со скандалом выгнал семью погибшего в Донбассе военного

18:25Сегодня

Порошенко обвинил власти в чтении его переписки

Бывший СССР00:0319 января

«Они расчищали себе путь огнем»

30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
17:54Сегодня

Жертву крушения Boeing в Иране подозревали в незаконных поставках оружия в Ливию

17:28Сегодня

Лукашенко рассказал о «поставленной раком» Белоруссии

16:52Сегодня

Лукашенко порассуждал о вреде смартфонов

Бывший СССР00:0117 января

«Я выбью из тебя веру»

Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
16:22Сегодня

Появилась запись обсуждения в правительстве Украины «товарищей папуасов»

15:31Сегодня

Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев

13:22Сегодня

Сторонники Порошенко разбили золотой унитаз

Россия
Студенты в регионах приняли участие в обсуждении поправок в Конституцию
«Главное — вообще не ценят человека»
Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской медициной?
Россиянам назвали первые признаки рака кожи
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
На счету вируса уже 17 жертв, он признан биологической угрозой для населения России
Живший с четырьмя детьми в заброшенном доме россиянин оказался не их отцом
Премьерный показ
Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?
В окружении Медведева ответили на претензии Лукашенко
Все материалы
Мир
Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
На востоке Турции произошло землетрясение
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Борис Джонсон подписал Brexit
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Россиянка показала пустые улицы в зараженном китайском городе
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине появились первые возможные зараженные коронавирусом
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Украинский священник со скандалом выгнал семью погибшего в Донбассе военного
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины подал в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Порошенко обвинил власти в чтении его переписки
Все материалы
Экономика
Названы последствия китайского вируса для экономики
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
«Газпром» помог Украине провести важные реформы
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Земля под первый завод Tesla в Европе оказалась заминирована
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу
Все материалы
Силовые структуры
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Полицейским Москвы и Петербурга установили надбавки за особо сложную службу
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
Все материалы
Наука и техника
Назвавшему стрелочников «Роскосмоса» конструктору предложили должность уборщицы
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Первому в России пуску 2020 года помешали
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Назван легкий способ предотвратить самый распространенный рак
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Гол форварда «Ливерпуля» признан лучшим в туре АПЛ
«Его достижения невозможно повторить»
Детство в «Сити», игра под руководством Фергюсона и бесконечные титулы: история Райана Гиггза
Сейв вратаря «Ливерпуля» признан лучшим в туре АПЛ
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором
Все материалы
Культура
Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Джессика Симпсон назвала себя жертвой сексуального насилия в детстве
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Певица Билли Айлиш рассказала о желании покончить с собой
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Гвинет Пэлтроу порассуждала о свечах с запахом вагины и галлюциногенных грибах
Все материалы
Интернет и СМИ
Уехавшего из России комика на федеральном ТВ назвали отрабатывающим роль жертвы
Мастера на все руки
 
Водонаева объяснила свой интерес к оппозиционной политике
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Израильскую журналистку возмутило внимание к Путину вместо холокоста
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Водонаева пожаловалась на машину сексизма в России
Все материалы
Ценности
Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Дизайнера свадебного наряда Меган Маркл подняли на смех за нелепую работу
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Популярная косметическая процедура обернулась для женщины опасным заражением
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Американский художник подарил новому министру культуры футболку с Путиным
Все материалы
Путешествия
Ростуризм рекомендовал отказаться от туров в Китай из-за коронавируса
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Авиакомпания заклеивала повреждения самолетов обычным скотчем и попалась
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Пилот ослеп во время посадки самолета из-за лазера
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Иностранцы покутили на 40 тысяч долларов и схлестнулись в драке с грузинами
Все материалы
Из жизни
Похоронные бюро открыли охоту на ученого с подозрением на коронавирус
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Потерянное кольцо вернулось к хозяину спустя 14 лет
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Жестокое избиение кенгуру под истеричный смех мужчины попало на видео
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Тучный мужчина похудел на сто килограммов и обрел любовь
Все материалы
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Забытые концепты: Bertone Genesis с мотором Lamborghini
Самый практичный Lamborghini в истории построили в одном экземпляре
Пикап Toyota превратили в 900-сильный автомобиль для дрифта
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой
Забытые «Москвичи»
Внедорожники, спорткары и другие малоизвестные модели АЗЛК
В России продают редкую дизельную «Волгу» за 5,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
В Мутном Материке установили памятную табличку
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Во французском городе построят «почти остров»
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Лес у замка Пугачевой и Галкина решили вырубить ради новостроек
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы