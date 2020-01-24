Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой. Об этом он сообщил в интервью израильскому телеканалу 9tv.

Украинский лидер отметил, что на территории России удерживаются украинские граждане и активисты, и решить вопрос об их освобождении и возвращении на родину он может только с Путиным. «Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу», — сказал он.

Зеленский также рассказал, что одним из результатов этого диалога стало возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. По его словам, оно никак не связано с «нормандским форматом».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала переговоры с Россией по поводу нового обмена заключенными. Украинский лидер рассчитывает, что обмен пройдет по формуле «всех на всех».

Последний обмен между странами по формуле «35 на 35» произошел в прошлом году в сентябре. В Киев вернулись задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки и осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, а в Москву отправились главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу о сбитом в Донбассе Boeing Владимир Цемах и другие.

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