Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Президент России Владимир Путин не встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме в четверг, 23 января, так как последний не принимал участие во Всемирном форуме памяти холокоста, который проходит 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает

ТАСС.

Украинский лидер запрашивал встречу с Путиным в Иерусалиме, однако из-за насыщенного графика президента России в Кремле назвали возможной только встречу «на ногах».

Ранее Зеленский отказался от участия в памятных мероприятиях, посвященных холокосту, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию. При этом он приехал в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения немецкого концлагеря в Освенциме и, в частности, посетил Стену Плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир на Украине.

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При этом в институте «Яд Вашем» сочли отказ главы украинского государства участвовать в мероприятии циничным и сбивающим с толку. Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма назвал решение Зеленского манипуляцией и обратил внимание на то, что пережившие холокост украинцы, которым президент уступил место, испытывают дискомфорт в связи с его отсутствием на форуме.

От участии в мероприятии памяти жертв холокоста отказался и президент Польши Анджей Дуда. Свое решение он объяснил тем, что ему не предложили выступить наравне с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями европейских государств. Польский лидер увидел в этом риск фальсификации истории и назвал свое решение правильным.

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