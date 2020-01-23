Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным

Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом сообщает газета Israel Hayom.
Представители института раскритиковали поступок Зеленского и сочли его «циничным и сбивающим с толку». Отмечается, что пережившие холокост украинцы, которым президент уступил место, испытывают дискомфорт в связи с его отсутствием в Израиле.
«Это отвратительная манипуляция (...). Печально, что [Зеленский] так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира», — заявили источники в «Яд Вашем».
Ранее Зеленский отказался от участия в памятных мероприятиях, посвященных Холокосту, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию. Президент заявил, что, прилетев в Израиль, украинская делегация узнала, что из-за огромного интереса к форуму и ограниченного количества мест на него оказалось трудно попасть тем, кто пережил Холокост. Он подчеркнул, что это «не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины».