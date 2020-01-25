НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров. 15 февраля оно приблизится на минимальное расстояние к Земле, которое будет в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

Астероид открыли в 1995 году. Он относится к группе «Аполлонов»: траектория полета тела пересекается с орбитой Земли. Из-за этого его относят к потенциально опасным. В следующий раз астероид 163373 пролетит рядом с Землей в 2075 году.

6 ноября 2019 года на расстоянии 139 тысяч километров от центра Земли был обнаружен малый астероид. Установлено, что он обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и периодически сближается с Землей. Астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с челябинским метеоритом.

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