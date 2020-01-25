В Минобороны рассказали про перехват военными США российского генерала в Сирии

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с перехватом американскими военными в районе сирийского города Манбидж колонны, в составе которой следовал российский генерал-майор. Об этом в субботу, 25 января, сообщает «Интерфакс».

В российском ведомстве отметили, что Манбидж тогда находился под трехсторонним контролем. Помимо сирийских правительственных войск там находились силы возглавляемой США коалиции, а также курдские отряды.

«Всем действующим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций», — заявили в Минобороны, отметив, что упомянутый случай является примером эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии.

При этом в пресс-службе министерства предостерегли от нагнетания обстановки «вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования», поскольку это «только мешает военным делать свою работу».

23 января спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что у российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии, упомянув случай, когда американцы «перехватывали» российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж. Тогда инцидент удалось урегулировать по каналам коммуникации между военными двух стран — по тем же каналам, по которым удалось договориться, чтобы самолеты российских ВКС не летали над занятыми американцами районами.

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