Российский «Искандер-М» оказался ядерным

Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.

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Комментаторы обратили внимание на пресс-релиз ВВО, в котором говорится об отработке «вопросов доставки специальных [то есть ядерных] боеприпасов в условный район». Блог отмечает, что данное сообщение является первым официальным признанием наличия «Искандера-М» в ядерном варианте.

В январе bmpd сообщил, что обломки ракеты, упавшей за пределы установленных для испытаний мест ранее в том же месяце в Казахстане, вероятнее всего принадлежат комплексу 9К720 «Искандер-М».

В ноябре 2019 года Минобороны сообщило, что Сухопутные войска Вооруженных сил России завершили перевооружение на ОТРК.

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