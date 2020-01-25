В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на таксиста по имени Андрей, который стал свидетелем произошедшего и прислал в редакцию видео с места ЧП.

По словам водителя, он находился на перехватывающей парковке рядом с огражденной забором территорией аэропорта. Там он увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Окно машины открылось, затем последовал выстрел в собаку.

«За этим забором она и упала, долго визжала», — рассказал таксист в беседе с изданием, добавив, что могли пострадать и люди, поскольку в зоне поражения была парковка.

По информации газеты, пса застрелил штатный орнитолог Пулково, который посчитал, что собака могла выбежать на взлетно-посадочную полосу. Он убил животное из специального оружия, которое, как пишет «Фонтанка», можно обозначить как прототип ракетницы. Специалиста доставили в линейный отдел полиции аэропорта, ему предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования. Орнитологу может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

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