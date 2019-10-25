Собаки взбесились в самолете во время полета и подставили хозяев

Двоих пассажиров сняли с самолета авиакомпании Norwegian Airlines, выполнявшего рейс из Лондона в Остин, штат Техас, из-за лая их собак. Об этом сообщает The Sun.

Два французских бульдога начали безостановочно лаять на бортпроводников и других пассажиров. Стюардесса поместила одну из собак в сумку-переноску, но это не помогло. Собаки должны были оказывать «эмоциональную поддержку» своим хозяевам во время полета, поэтому находились в салоне, а не в грузовом отсеке.

Самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу, когда командир воздушного судна принял решение вернуться к терминалу, чтобы высадить проблемных псов и их владельцев.

«Предполагается, что животные, оказывающие эмоциональную поддержку, должны быть натренированы. Обычно они сидят на коленях нервничающих пассажиров, чтобы те могли их гладить. Эти же французские бульдоги адски лаяли и представляли реальную угрозу для других пассажиров. Экипаж заподозрил, что пассажиры просто попытались вывезти своих домашних животных в Штаты и не отправлять их в качестве груза», — приводит издание слова анонимного источника.

Однако представители аэропорта заявили, что собаки были проверены перед полетом и полностью отвечали всем требованиям.

В сентябре 2019 года дворняжка по имени Рок погибла в багажном отсеке самолета, «сварившись» от жары в клетке. Животное умерло в муках от теплового удара, который вызвал отказ всех органов.

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