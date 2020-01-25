Рэпера YG задержали по подозрению в грабеже

Американского рэпера YG (настоящее имя Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) задержали по подозрению в грабеже. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что в пятницу, 24 января, полиция прибыла к дому 29-летнего музыканта с ордером на обыск. Полицейские осмотрели квартиру и взяли исполнителя под стражу. Залог на освобождение YG установлен в размере 250 тысяч долларов. В правоохранительных органах отказались раскрывать подробности расследования.

Адвоката рэпера назвал подозрительным арест музыканта за несколько дней до его выступления на премии Grammy.

YG — американский рэпер из Комптона, президент и один из создателей независимого лейбла Pu$haz Ink. Также является членом сэта (подразделения) преступной группировки Pirus — Tree Top Pirus.

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