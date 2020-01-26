Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards). Об этом сообщает «Комсомольская правда». Фото с красной ковровой дорожки актер выложил в Instagram.

Церемония прошла в Лас-Вегасе, США, в 37-й раз. Маетный явился на нее с новой девушкой, которая также снимается в порно. Она работает под псевдонимом Отем Фоллс (Autumn Falls).

В 2019 году Маетный победил в номинации «Лучшая сцена втроем» с участием двух женщин. Годом ранее он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии — «Лучший исполнитель». В 2017-м ему досталась победа в трех номинациях.

Маетный родился в Санкт-Петербурге, где и начал свою актерскую карьеру. После этого снимался в Европе, сейчас живет и работает в США. Был женат на порноактрисе из Испании Лус Абреу, известной как Бриджит Би.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых. У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».

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