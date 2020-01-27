США возобновили операции против ИГ в Сирии

Американские подразделения в Сирии возобновили контртеррористические операции после приостановки, вызванной необходимостью защиты своих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на главу Центрального командования Вооружённых сил (ВС) США Кеннета Маккензи.

Он указал, что темпы проведения контртеррористических операций восстанавливаются. Сейчас американские войска в Сирии вместе с курдскими силами проводят от трех до четырех операций против запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).

«Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ», — заключил он. При этом Маккензи не уточнил, как долго американские войска будут оставаться в стране, отметив готовность ВС справляться с различными ситуациями «по мере их развития в будущем».

Ранее спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри сообщил о приостановке антитеррористических операций американской коалицией в Ираке. Дипломат объяснил это тем, что на данном этапе важно обеспечить безопасность военных. Такое заявление последовала на фоне решения иракского парламента вывести все иностранные войска с территории государства после убийства Касема Сулеймани в Багдаде 3 января.

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