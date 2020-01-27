Замглавы Минздрава освободили от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности заместителя главы Минздрава России по ее просьбе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Ранее сообщалось, что Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор», а также заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министра финансов.
Елена Бойко заняла пост заместителя министра здравоохранения в декабре 2018 года. До этого с 2014 года возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава России.
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