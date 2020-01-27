Названа причина смерти Всеволода Чаплина

Настоятель московского храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин умер от острой ишемической болезни сердца, отягощенной сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Причину смерти назвали по предварительным результатам вскрытия. Кроме того, известно, что Всеволод Чаплин болел сахарным диабетом и страдал астмой.

О смерти протоиерея стало известно 26 января. Прихожанин храма рассказал, что перед смертью у Чаплина случился астматический приступ. «Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть», — говорит он.

Ранее возможной причиной смерти протоиерея называли остановку сердца.

Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел.

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