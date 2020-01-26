Названа возможная причина смерти Всеволода Чаплина

По предварительной версии, настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин умер от остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, экспертиза будет проведена в ближайшее время.

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О смерти священнослужителя стало известно ранее 26 января. Ему был 51 год. По словам очевидцев, около 16:30 Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал и скончался.

Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел. Вел несколько программ на телевидении и радио, регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события — так, в апреле 2018 года протоиерей посоветовал москвичам и петербуржцам причаститься и ждать ракетного удара по городам в ближайшие дни.

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