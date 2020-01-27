Российская школьница умерла по дороге в школу

В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, девочка начала терять сознание и упала на землю. Приехавшие по вызову медики пытались спасти подростка. Школьница скончалась в больнице.
По некоторым данным, девочка страдала от порока сердца. Причина смерти ребенка не уточняется.
9 октября в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя Лиза К. Подозреваемого в убийстве Михаила Туватина задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка за грубый ответ, а тело спрятал в гаражах. Ранее Туватина судили за насильственные действия сексуального характера. Отец мужчины предложил казнить его, так как неоднократное лишение свободы не помогло сыну исправиться.