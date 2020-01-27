Неизвестные попытались протаранить машиной здание полиции Москвы

В Москве трое неизвестных пытались протаранить каршеринговым автомобилем здание полиции Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Петровка, дом 38, где располагается столичный главк МВД, вечером 25 января.

Автомобиль «Лада» снесла шлагбаум, проехала на территорию полицейского подразделения и врезалась в здание управления делопроизводства и режима. После этого трое мужчин выскочили из машины и скрылись.

Видео с инцидентом опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что автомобиль остановился перед шлагбаумом, оттуда выскочила троица и убежала. Машина покатилась вперед и протаранила здание.

Из сообщения следует, что водитель поставил рычаг на автоматической коробке передач в режим Drive и покинул салон.

Автомобиль проверили кинологи и саперы. Взрывных устройств внутри обнаружено не было.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет личности водителя и его пассажиров.

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