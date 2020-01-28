Названы самые популярные молодежные профессии — их определил в рамках исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») сервис «Работа.ру». Лидером рейтинга стала позиция продавца-консультанта.

Авторы проанализировали резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет, размещавшиеся в 2019 году. Больше всего претендентов пытались устроиться на позицию продавца-консультанта — 4,8 тысячи человек.

Материалы по теме «Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали» Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше

Также в первую пятерку вошли вакансии официанта (4,4 тысячи), продавца-кассира (3,8 тысячи), администратора (2,6 тысячи) и грузчика (2,2 тысячи).

«Молодые люди часто ищут временный вариант трудоустройства, который не требует значительного опыта работы. Кто-то подрабатывает во время учебы в университете, а кто-то — сразу после его окончания, пока не определился с карьерными планами. Таких вакансий много в сфере ритейла, ресторанного и гостиничного бизнеса», — приводятся слова директора по маркетингу «Работы.ру» Ксении Курниковой.

По ее словам, начальные позиции нередко позволяют сделать карьеру в той или иной области, о чем свидетельствует практика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!