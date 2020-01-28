Мужчина заподозрил у себя болезнь из-за нестираных джинсов и испытал неловкость

Пользователь Twitter из Сан-Франциско с ником MShrayber поделился неловкой историей о том, как он обратился к врачам, заподозрив у себя тромбоз глубоких вен.

Мужчина решил, что у него серьезная болезнь, заметив, что его ноги стали синими. Изучив медицинские сайты, он узнал, что посинение конечностей — симптом тромбоза глубоких вен, после чего немедленно отправился в больницу. Однако там выяснилось, что его ноги окрасились в синий из-за новых джинсов, которые он надел, предварительно не постирав. «Я бы хотел, чтобы меня прямо сейчас казнили», — признался он со стыдом.

В комментариях к посту многие похвалили автора поста за смелость и за то, что он не постеснялся рассказать, как попал в глупую ситуацию. Некоторые поделились историями о том, как они испытывали неловкость, ошибочно находя у себя симптомы серьезных заболеваний.

«Однажды я была уверена, что у меня опухоль мозга, потому что все, что я ела (включая макароны с соусом маринара) имело вкус перечной мяты. В итоге я поняла, что бутылка экстракта перечной мяты пролилась и попала во все мои кастрюли и сковородки», — написала Stephanie H. Damassa.

Пользовательница с ником KaraNextWeek рассказала, как в школьные годы ошибочно диагностировала у себя рак. Она заметила на своем теле загадочные синяки неизвестного происхождения. Набравшись смелости, девочка сказала об этом родителям, и узнала, что каждую ночь она ходит во сне и ударяется об стол.

«Помню, как однажды моего одноклассника отправили к медсестре, потому что его рука становилась темно-фиолетовой. Она диагностировала, что он затянул ремешок часов слишком туго», — вспомнила пользовательница @corneilius.

Ранее о неудачных попытках поставить диагноз с помощью интернета рассказывали медики. По их мнению, многие чрезмерно драматизируют ситуацию и находят у себя несуществующие заболевания.

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