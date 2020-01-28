Бывшему российскому губернатору подняли пенсию почти на четверть миллиона рублей

Бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву подняли пенсию почти на четверть миллиона рублей. Об этом во вторник, 28 января, сообщает РИА Новости.

Министерство труда региона признало законным принятое ранее решение, в соответствии с которым бывшему губернатору назначили надбавку к ежемесячной пенсии за выслугу лет в размере 224 506 рублей 83 копейки.

В ведомстве подтвердили, что основанием для начисления пенсии бывшему губернатору является указ, принятый в августе 2011 года, то есть когда Полежаев еще возглавлял регион. Также в министерстве напомнили, что в 2016 году Верховный суд подтвердил законность этих выплат, поскольку они «призваны обеспечить социальную защиту», а также соответствуют квалификации и «ограничениям», которые накладываются на получателей выплат во время работы на государственных должностях.

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область с 1990-го по 2012 год. В 2015 году занимавший на тот момент пост руководителя региона Виктор Назаров присвоил Полежаеву звание почетного гражданина.

В декабре 2019 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов пообещал, что в ближайшие несколько лет пенсии россиян увеличатся более чем на 18 процентов по сравнению с нынешним уровнем. По его словам, в 2022 году они в среднем достигнут 18 300 рублей.

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